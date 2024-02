SAN BENEDETTO – Ai microfoni della testata sportiva News.Superscommesse.it è intervenuto Domenico Progna. Nell’estratto della lunga intervista, l’attuale responsabile del settore giovanile del Campobasso ha parlato della squadra, degli obiettivi e dell’atmosfera che si respira nella realtà calcistica molisana. Inoltre, ha indicato, oltre alla Sambenedettese, L’Aquila e Avezzano come candidate alla vittoria del girone F e alla promozione in Serie C.

Alla domanda circa la creazione di un progetto solido e duraturo non solo per la prima squadra, ma anche per il settore giovanile, ha così risposto:

“La proprietà americana guidata dal presidente Rizzetta vuole fare le cose in grande. La convenzione di nove anni stipulata con il Comune per la gestione dello stadio lo conferma. La D purtroppo è un campionato difficilissimo in cui vince una sola, e nel nostro girone ci sono almeno tre-quattro squadre che possono ambire. Oltre alla Sambenedettese non trascurerei L’Aquila e l’Avezzano può rientrare. Quanto al settore giovanile, siamo partiti quest’anno anno perché nella scorsa stagione il club era in Eccellenza e praticamente non c’era nulla. Il Molise non è una realtà come Bergamo, siamo in costruzione, ma io e i miei collaboratori lavoriamo con impegno. Oggi non pensiamo a far uscire giocatori che arrivino ad altissimi livelli, la speranza in primo luogo è quella di formare ragazzi e poi uomini con valori importanti”.

FONTE: news.superscommesse.it