GROTTAMMARE – La città si prepara ad accogliere Re Carnevale: in attesa dell’apertura della 40ma edizione del Carnevale dei Bambini, fissata a giovedì in piazza Carducci (15.30), il sindaco Alessandro Rocchi ha firmato l’ordinanza di divieto all’utilizzo di bombolette spray che emettono sostanze filanti, schiumogene e simili. Le disposizioni sono valide su tutto il territorio comunale per l’intero periodo dei festeggiamenti.

Il divieto è dettato dalle disposizioni in materia di sicurezza delle città, previste dall’ordinamento degli enti locali, con le finalità di evitare danni a persone, edifici, beni e luoghi pubblici e privati, vetrine di esercizi commerciali, e di non arrecare pregiudizio al decoro urbano a causa dell’abbandono delle bombolette lungo le pubbliche vie. L’inosservanza del divieto è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.