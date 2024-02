Arbitri ieri e oggi. La storia di Pisa-Samb del 1980 |VIDEO|

Enzo Nucifora racconta a Scienziati nel Pallone l'epilogo del campionato 1979-80, terminato con la retrocessione della Samb in C dopo una discussa partita, arbitrata da Paolo Casarin, che costò due espulsioni ai rossoblu. Ne nacque anche una controversia legale che rischiò di paralizzare i campionati di B e C

di Redazione