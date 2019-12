Scienziati nel Pallone | Puntata 11 – Samb e infrastrutture Samb, quali strade per investire in infrastrutture, campi di allenamento e stadio? Ne parliamo con Enzo Nucifora, Valerio Pignotti e Walter Del Gatto Gepostet von Riviera Oggi am Donnerstag, 12. Dezember 2019

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Scienziati nel Pallone” ma anche scienziati degli stadi. La nostra trasmissione di approfondimento sulle vicende della Samb e dello sport nel Piceno ha aperto, nelle ultime settimane, anche una finestra sugli impianti calcistici cittadini, a partire dall’ex stadio Ballarin e dei progetti dei cittadini sullo stesso per arrivare anche all’attuale “Riviera delle Palme”.

Nell’ultima puntata il tifoso e opinionista Walter Del Gatto è tornato sul “Riviera delle Palme”, per ripensarlo non solo come una “palla al piede” per la città a causa dei continui investimenti necessari per la messa a norma e per rispettare le richieste della Lega Calcio, ma come volano non solo per il calcio ma per l’economia della città stessa.

Dal suo spunto sono poi intervenuti sia il direttore sportivo Enzo Nucifora che il consigliere comunale Valerio Pignotti, in una discussione molto articolata e interessante, oltre che i giornalisti Nazzareno Perotti, Giuseppe Buscemi e Pier Paolo Flammini.

Proseguiremo gli approfondimenti già alla prossima puntata ospitando anche Fabrizio Marcozzi e il Comitato “Salviamo il Ballarin, la storia e il diritto allo sport“.

Qui rivedi l’intera puntata.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.