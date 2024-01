Nereto, si attende la riapertura della chiesa Madonna dell’Addolorata

"È davvero un peccato che non si trovino ancora i 40.000 euro necessari per il ripristino dell’agibilità, nonostante la buona volontà di tanti singoli benefattori- ha dichiarato il professor Cianciarelli, impegnato nei lavori per la riapertura della chiesa neretese