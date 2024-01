Una nuova soddisfazione per l’azienda sambenedettese che per la quinta edizione consecutiva è stata selezionata per gestire la sicurezza al Festival della canzone italiana, con circa 300 operatori tra Ariston, piazza Colombo e Casa Sanremo. Un evento che capita in concomitanza con il 20imo anniversario dell’azienda, ormai leader nel settore.

“Un risultato che ci rende orgogliosi e gratifica il nostro impegno” – dichiara il cofondatore di Fi.Fa Security Filiberto D’Angelo, insieme al fratello Fabio – “Siamo sempre alla ricerca di personale giovane che abbia voglia di formarsi per essere sempre presente a queste manifestazioni”.

Oltre a Sanremo, la Fi.Fa. Sceurity ha partecipato come addetta alla sicurezza anche ad altri importanti eventi, come la Biennale di Venezia, il Motomondiale, la Formula 1 e tanti altri.