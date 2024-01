Stadio “Riviera delle Palme”, oggi 12 giugno la 23esima ‘Esibizione di Portieri’

Mai sede fu più indicata per un evento che mette in primo piano i numero uno del calcio, forse il ruolo più difficile per chi pratica il nostro sport nazionale. Verrà ricordato anche Mauro Isetto, ex Samb, scomparso prematuramente lo scorso Natale. La partecipazione è gratuita

di Nazzareno Perotti