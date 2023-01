SAN BENEDETTO – Punto. E a capo stavolta abbiamo voluto dedicaro all’italo-canadese Osvaldo Croci e al cittadino americano Dwhigt Stanford.

Il primo è un professore universitario in pensione di origini offidane, tifoso della Sambenedettese e del Leed. Conosce alla perfezione la storia della Samb: vinse un nostro concorso nel quale chiedevamo quanti portieri hanno prima militato nella nostra squadra poi in serie A e in Nazionale.

Il dottor Dwhigt Stanford ha quattro lauree: primo in Biologia poi in Medicina e Chirurgia quindi in due facoltà del settore industriale e commerciale dell’alimentazione, del vino in particolare. Insieme ad un giornalista: la Paolini e Stanford Winery che viene descritta come “Una giovane cantina situata sui colli di Offida (Ascoli Piceno), nata per produrre vini di alta qualità in modo naturale“. Ha vinto concorsi importanti tra i quali uno molto importante a Bolzano.

Dal Colorado arrivò in Italia con la promessa di tornare negli Stati Uniti dopo aver portato a termine l’impegno di produrre un prodotto di qualità nel mondo dell’alimentazione. C’è riuscito e ha mantenuto la promess di tornare negli States ma è talmente innamorato del nostro territorio che ci torna spesso e volentieri. Osvaldo Croci è un suo grande amico.

Si è parlato di calcio, politica nazionale e internazionale e naturalmente del vino.

Foto sopra. Da sinistra Dwight Stanford con il socio Raffaele Paolini e a destra la cena organizzata da Osvaldo Croci presso il ristorante Ballarè: un canadese, un irlandese e signora, la mamma di Croci oltre a Giuseppe Buscemi, Nazzareno Perotti (in veste di fotografo) davanti a un “brodetto” tipicamente sambenedettese