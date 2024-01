SAN BENEDETTO – L’IIS “A. Capriotti”, nell’ambito della propria offerta formativa, propone già da diversi anni agli studenti delle classi quarte e quinte dell’Istituto Tecnico del settore Economico e del Liceo Linguistico il progetto di Tirocinio Formativo Attivo, affinché, mettendosi loro stessi alla prova, abbiano la possibilità di essere insegnanti per qualche giorno.

Obiettivo principale è quello di trasmettere le conoscenze acquisite nelle lingue straniere, Francese, Inglese, Spagnolo, Tedesco, oggetto di studio del curricolo, agli alunni delle scuole primarie e secondarie del territorio. I nostri giovani insegnanti organizzano le lezioni, della durata di un’ora ciascuna, interagendo con gli alunni più giovani, attraverso attività scolastiche interessanti e stimolanti dal punto di vista didattico. Aiutati dalle docenti di lingua straniera nella preparazione della lezione e supportati dalle docenti di lingua straniera delle scuole primarie e secondarie di primo grado, riescono, animando le situazioni di apprendimento e proponendo anche attività quali gare didattiche con dei premi in palio, a coinvolgere i loro alunni.

Tramite la partecipazione attiva, inoltre, questi ultimi spesso scoprono la predisposizione allo studio delle lingue e decidono di proseguire il loro percorso scegliendo uno dei due indirizzi dell’IIS “A. Capriotti”, accomunati dalla forte dimensione internazionale e linguistica.

Diverse le finalità del progetto che rientra nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento e si configura, per il suo approccio educativo e formativo, come strumento fondamentale per la Didattica Orientativa: potenziare le competenze linguistiche e la padronanza comunicativa, sviluppare una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie attitudini, acquisire uno spirito di imprenditorialità, orientare verso scelte professionali consapevoli.

Esprime soddisfazione il Dirigente Scolastico, professor Enrico Piasini: “Questi tirocini sono un processo di formazione indispensabile per l’acquisizione di competenze disciplinari, metodologiche, organizzative e relazionali da parte dei nostri alunni. Rispondono, inoltre, all’esigenza di raccordare le attività afferenti ai diversi ordini di scuole e di dare continuità ai processi formativi. Rientrano, infine, nel respiro internazionale, centrale in una scuola come la nostra, costituita da un Istituto Tecnico del settore Economico che fornisce gli strumenti di analisi amministrativa, informatica, finanziaria e di marketing di un mondo interconnesso e globalizzato e da un Liceo linguistico che fa dell’apertura alle altre culture, europee ed extraeuropee, la base del suo percorso formativo”.

Un’attività didattica e formativa, dunque, non solo di approfondimento verticale, ma anche con un taglio trasversale che schiude prospettive sempre performanti.