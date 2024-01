FANO – Tutto pronto al “Mancini” per Fano-Samb.

NOTE

Giornata di sole. Padroni di casa in maglia granata, ospiti in bianco con inserti rossoblu.

FORMAZIONI

FANO (4-3-3): Piersanti 03, Allegrucci 03 (70′ Pensalfini), Riggioni 04 (90′ Brunetti), Urbinati, Mancini 05, Dubaz, Kalombo (55′ Coulibaly), Ricci 05 (55′ Rovinelli 06), Padovani, Gonzalez, Zanni.

All. Cornacchini. A disp. Bellucci 06, Saponaro 06, Roberti 05, Pierfederici, Antonioni 03 04.

SAMB (4-3-3): Coco 03, Pagliari 04, Arrigoni, Scimia (71′ Barberini), Tomassini (82′ Martiniello), Battista (59′ Sbardella), Zoboletti 05, Pezzola, Sirri, Toure 05, Senigagliesi (71′ Fabbrini, 87′ Cardoni 04).

All. Lauro. A disp. Grillo 07, Pietropaolo 03, Orfano 05, Mbaye 04.

ANGOLI 4-0

AMMONITI Padovani (F) Scimia (S)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

9′ PAGLIARI IN RETE: Samb avanti al primo tiro in porta della partita. Da fallo laterale, la difesa granata allontana, da oltre 25 metri Pagliari calcia di prima intenzione col mancino e trova l’angolo. Piersanti la sfiora ma non basta.

22′ Tomassini tenta il tiro col destro da posizione defilata, palla sul fondo non di molto.

30′ Molti duelli a centrocampo in questa fase ma nessuna azione pericolosa da parte di nessuna delle due squadre.

33′ Cross di Senigagliesi pericoloso, ma Tomassini non ci arriva di poco.

36′ PARATONA DI COCO: cross del Fano dalla trequarti, Mancini stacca di testa, ma Coco vola a toglierla da sotto l’incrocio.

40′ Punizione dai 25 metri guadagnata da Battista. Se ne incarica Sirri che però calcia sul fondo.

44′ Mancini crossa da destra per Allegrucci, colpo di testa alto di poco sopra la traversa.

45+1′ Fine primo tempo. 0-1 il parziale.

SECONDO TEMPO

47′ Battista libera il destro a giro. Altissimo.

58′ Cross di Mancini dalla trequarti che diventa un tiro, Coco si rifugia in angolo con un brivido.

59′ Fuori Battista per Sbardella.

66′ Sirri si fa rubare palla da Padovani, palla per Coulibaly che viene ben chiuso in angolo da Pezzola.

69′ Senigagliesi libera il destro dal limite, palla docile tra i guanti di Piersanti dopo una deviazione.

75′ Zanni prova il mancino, Coco blocca in due tempi.

87′ Botta al volto per Fabbrini dopo un contrasto aereo, era entrato da poco ma è già costretto ad uscire. Dentro Cardoni.

90′ Concessi 6′ di recupero.

90’+6′ Non succede più nulla, la Samb passa a Fano con un gol di Pagliari.