Video a cura del nostro inviato a Fano Walter Del Gatto

FANO – Lauro: “Una vittoria importantissima. Ho impiegato lo stesso 11 della gara contro l’Avezzano, nel girone d’andata abbiamo giocato a due a centrocampo, mentre a 3 ho preferito inserire Scimia. Abbiamo una rosa competitiva. Fabbrini ha preso una pallonata al volto e non vedeva bene da un occhio, farà dei controlli. Pagliari? Avevamo provato in rifinitura il tiro dal limite su rimessa lunga, lui si è fatto trovare nel posto giusto al momento, giusto, sta facendo molto bene. Ho scelto di mettere la difesa a 5 perchè l’obiettivo era soltanto vincere, non contava se giocando bene o male ma bastava vincere. Coco? Nel girone d’andata aveva perso sicurezza, ma oggi l’ha ritrovata. Sono contento per lui, oggi ha fatto una gran partita”.

Sirri: “L’avevamo preparata bene in settimana e siamo stati bravi fin dal primo minuto ad interpretare la gara. In difesa oggi abbiamo provato la linea a 3 e direi che ci siamo difesi bene. I tifosi ci hanno dato una grande carica, dopo una chiusura difensiva ho esultato come un gol. Ho preso un rischio perdendo una palla velenosa, purtroppo pensavo di essere solo e nessuno mi ha chiamato l’uomo, fortunatamente non abbiamo preso gol. Cosa spero per l’Aquila-Campobasso? Guardo solo noi”.

Pezzola: “Oggi la classica partitaccia da vincere con le unghie e con i denti. Vittorie così danno morali, altre volte quest’anno siamo andati in vantaggio ma poi ci siamo fatti recuperare. Invece oggi siamo stati attenti e abbiamo concesso poco. Con la difesa a 5 siamo stati compatti, loro si sono buttati in avanti ma nonostante ciò non abbiamo subito quasi nulla. L’arbitro ha fischiato pochissimo, ma l’ha fatto da ambo le parti”.