SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “L’Ospedale di San Benedetto del Tronto non verrà privato della funzione di medicina di urgenza e la AST non prevede di ridurre del 20% l’assistenza domiciliare”, è la rassicurazione che arriva dal Direttore Generale della AST di Ascoli Piceno Nicoletta Natalini in merito alle preoccupazioni relative alla paventata riorganizzazione.

“Mi dispiace – continua la Natalini – dover continuare a smentire – “voci” che non hanno fondamento o vengono distorte al solo scopo di creare allarmismo nella popolazione. La direzione, quindi, continuerà a lavorare avendo l’obiettivo di mantenere e migliorare l’assistenza sanitaria complessiva della provincia di Ascoli Piceno.”