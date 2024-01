RIPATRANSONE – Bella notizia per il movimento coreografico marchigiano: la giovanissima ballerina ripana Naima Ficcandenti approda nella prestigiosa scuola portoghese di Leira, diretta da Annarella Sanchez.

Classe 2010, Naima è riuscita a far valere il suo innato talento nella selezione italiana, svoltasi nelle scorse settimane a Verona. Avrà, dunque, occasione di poter competere e farsi valere nelle maggiori kermesse coreografiche mondiali, tra le quali, si spera in un futuro prossimo, alla prestigiosa American Grand Prix, con sede a New York.

Profonda soddisfazione da parte della sua famiglia, mamma Ildiko e papà Piero sempre vicini e prodighi di consigli, nonché della maestra Cristina Orsini della DanzarteCrisAcademy di Grottammare, scuola grazie alla quale si è avvicinata alla magia della danza. Tutta l’Artistic Picenum si congratula con Naima per il grande traguardo raggiunto e per averla potuta apprezzare in svariate manifestazioni.

I talenti tutti marchigiani vanno sostenuti, prima di ogni altro luogo, proprio all’interno della nostra regione. Questo è un modo per rinforzare il loro valore e lo slancio di volare verso nuovi orizzonti.