RIPATRANSONE – Undici anni compiuti a gennaio, ultima di quattro fratelli e figlia di operai, Naima Ficcadenti, nata con una grandissima passione per la danza, è volata dal piccolo borgo di Ripatransone a Milano, dove è appena entrata a far parte degli allievi dell’Aub (Accademia Ucraina di Balletto), una delle scuole più prestigiose del capoluogo lombardo in cui vengono ammessi, dopo un’accurata selezione, solo allievi di grande talento.

Allieva sin dall’età di 4 anni della scuola DanzArte Academy di Grottammare, diretta dall’insegnante Cristina Orsini, che sin dall’inizio l’ha accompagnata in questo percorso, Naima Ficcadenti ha realizzato il suo grande sogno, dopo anni di impegno, di sacrifici e di duro lavoro, a partire dalla sua prima gara di danza, in cui aveva vinto il terzo posto nella competizione nazionale e aveva compreso di voler danzare per tutta la vita.

Da quel momento, anche grazie al sostegno e ai sacrifici dei suoi genitori, Piero e Ildikò, e alla guida esperta del suo mentore Cristina, era iniziato il suo cammino tutto in salita, fatto di stage, provini e gare, ma costellato anche di tante soddisfazioni, riconoscimenti, attestati e borse di studio. Un percorso che le ha permesso di girare l’Italia per molto tempo fino all’arrivo della pandemia, che, tuttavia, non l’ha fatta desistere dal continuare a danzare. Perché anche se la vita e il mondo non saranno più gli stessi, la danza per lei non è soltanto un mezzo per trascorrere il tempo e alleggerire la tensione, ma è soprattutto uno stimolo per continuare a sperare e a sognare.

E così, durante il secondo anno di pandemia, è arrivata la svolta con l’Accademia Ucraina di Balletto di Milano, scuola con la quale DanzArte Accademy fa regolarmente incontri ed esami. Conoscendo il talento e la caparbietà della sua allieva, la Maestra Orsini l’ha spinta a tentare un’audizione per accedere a questa Accademia, e, nel febbraio 2021, dopo un esame pratico svolto a Milano, Naima ha ricevuto la bella notizia della sua ammissione nella Aub, dove ha appena iniziato una nuova avventura, grazie alla quale potrà continuare a coltivare il suo sogno e la sua passione per la danza.

