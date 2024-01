SAN BENEDETTO – Per il primo fine settimana del nuovo anno torna nel cuore della città “L’Antico e le Palme”.

Sabato 6 e domenica 7 gennaio, come da tradizione in concomitanza con la festa dell’Epifania, torna una manifestazione di vasto interesse nel settore dell’antiquariato, collezionismo e vintage per la gioia dei tanti appassionati.

Dopo tanti regali per amici e parenti, finalmente l’occasione giusta per un regalo personale, all’insegna dell’arte e della bellezza.

Il mercato si articolerà in Viale Buozzi, corso Moretti e rotonda Giorgini, dalle 9 alle 19 con ingresso libero.

Per info: Segreteria organizzativa tel. 0736 256956 – 393.9862023.

Sito internet www.mercatiniantiquari.com – email: info@mercatiniantiquari.com