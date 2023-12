SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Alle ore 11 di questa mattina, nell’intersezione tra via Ponchielli e via Sgambati, è avvenuto un sinistro che ha coinvolto due donne.

Le due, rispettivamente madre e figlia, sono state, in un primo momento, soccorse dalle persone che si trovavano sul posto.

Queste hanno tempestivamente contattato i soccorsi, facendo giungere due ambulanze del 118 unitamente alle altre forze dell’ordine.

Preso atto della gravità delle condizioni delle donne, i sanitari hanno ritenuto opportuno sollecitare l’aiuto dell’eliambulanza.

Pertanto, è stata allestita una piazzola di atterraggio in via Sgattoni per soccorrere le due vittime.

Da accertare le cause dell’incidente.