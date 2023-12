TERAMO – I vigili del fuoco del Comando di Teramo hanno ritrovato l’uomo 54enne affetto da disturbi cognitivi scomparso da un’abitazione in località Castrogno di Teramo.

Nel pomeriggio i familiari hanno denunciato la scomparsa dell’uomo, dopo che si è allontanato di casa facendo perdere le sue tracce.

I vigili del fuoco sono intervenuti con due mezzi operativi e un fuoristrada con lampada fotoelettrica utilizzata per illuminare l’area perlustrata.

Alle ricerce hanno preso parte anche personale della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale.

Le operazione di ricerca sono state coordinate dalla Prefettura di Teramo.

Il 54enne è stato ritrovato dai vigili del fuoco del Comando di Teramo poco dopo le 21:30 a pochi metri dalla strada a circa trecento metri di distanza dalla propria abitazione.

L’uomo è apparso in buone condizioni di salute anche se infreddolito ed è stato trasportato in ospedale con un’ambulanza del 118 per i controlli del caso.