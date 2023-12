MACERATA – Con le festività natalizie oramai alle porte sono proseguiti e ulteriormente intensificati i servizi preventivi di controllo stradale svolti dai Carabinieri della Compagnia di Macerata.

Questi hanno consentito di accertare varie infrazioni per comportamenti di guida scorretti, come l’uso del cellulare alla guida ed il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

Sequestrati inoltre alcuni veicoli per mancanza della copertura assicurativa.

Diversi sono stati gli interventi dei militari del Nucleo Radiomobile, impegnati nel controllo capillare del territorio.

In particolare, per fronteggiare soggetti che, in preda ai fumi dell’alcool, sono risultati particolarmente molesti.

Difatti tra il fine settimana scorso ed i primi giorni di questa settimana, sono state accertate 5 violazioni per ubriachezza molesta.

Ai soggetti fermati sono state comminate sanzioni per complessivi 510,00 euro.

Durante uno dei controlli alla circolazione stradale, la mattina del 17 è stato intimato l’alt ad un’autovettura Mercedes il cui conducente teneva una condotta di guida poco rassicurante.

Successivamente il giovane, un 26enne di Macerata, sottoposto all’accertamento con l’etilometro in dotazione alla pattuglia.

Questi risultava positivo al test con un tasso pari a 0,94, quasi il doppio del limite consentito.

Per lui è immediatamente scattato il ritiro della patente, per i conseguenti provvedimenti amministrativi, ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Al titolare di una ditta di verniciature di mobili di Appignano, per le gravi inosservanze riscontrate in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nonché per le gravi violazioni in

materia ambientale, è stata imposta l’immediata sospensione dell’attività lavorativa e gli sono state comminate ammende pari a complessive euro 68.000,00.

Per le gravi inadempienze riscontrate in materia di sicurezza sul

lavoro e tutela dei lavoratori il titolare della ditta, un cittadino cingalese di 42 anni, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria.

La struttura dovrà restare chiusa fino a quando non saranno ripristinate tutte le condizioni di sicurezza previste dalla normativa.

Le segnalazioni alla Prefettura di Macerata per uso non terapeutico di sostanza stupefacente sono, invece, scaturite a seguito dei controlli effettuati, in diverse circostanze, dalle pattuglie della Stazione di Mogliano e del N.O.R. – Sezione Radiomobile.

Nel primo caso, il pomeriggio di sabato 16 un operaio di 32 anni di Fermo è stato sorpreso a Mogliano con 1,6 grammi di hashish.

A Macerata, invece, nel corso della serata del 19 dicembre, un giovane di 23 anni è stato trovato in possesso di grammi 4 di marijuana.

Poiché il giovane è stato trovato in possesso dello stupefacente mentre era alla guida di un’autovettura, per lui è scattato anche il ritiro della patente.