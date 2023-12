GROTTAMMARE – Al parco Daniela Calise i lavori per la costruzione della scenografia del Presepe Vivente procedono a grande ritmo.

L’edizione di quest’anno, la 17esima, è organizzata, come ormai da tradizione, dall’associazione Presepe Vivente, e andrà in scena per la seconda volta nel parco cittadino, nei giorni 26 dicembre, 1° e 6 gennaio.

“Ringrazio l’associazione e il presidente Fabrizio Rosati per la sua grande forza di volontà – afferma il sindaco Alessandro Rocchi – che ogni anno mette in moto una macchina organizzativa che può apparire semplice, ma che in realtà non lo è affatto perché il lavoro da fare è tantissimo. È un evento che attira visitatori da fuori provincia e da fuori regione”. Lo scorso anno si stima che i visitatori siano stati tra gli 8 e i 9 mila.

“Quest’anno sono stato già contattato da 7-8 pullman turistici che vorrebbero organizzarsi per visitare il Presepe – spiega il presidente dell’associazione Fabrizio Rosati – alcuni da Pesaro, altri da Ancona e uno addirittura da Bari”.

Le postazioni saranno 33, animate da circa 120 volontari che rappresenteranno scene di vita quotidiane e mestieri dell’epoca. Quest’anno verrà aggiunto un nuovo elemento scenico: una cascata, costruita ad hoc a ciclo chiuso, con tanto di fiume e laghetto. Non saranno presenti, invece, i cammelli che ci furono lo scorso anno.

Il vicesindaco Lorenzo Rossi sottolinea il valore sociale del Presepe Vivente: “È una grande impresa di cultura locale dal forte valore comunitario perché Fabrizio Rosati mette in rete ogni anno moltissime persone. Si tratta a tutti gli effetti di una attrazione turistica che consente di vedere la Città in una veste diversa rispetto a quella estiva”.

L’edizione di quest’anno sarà dedicata al compianto Paolo Rosati, uno dei promotori dell’iniziativa.

Il Presepe Vivente è visitabile gratuitamente. Il primo ingresso è alle ore 16:30 mentre l’ultimo alle ore 18:30.