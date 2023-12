MONTEPRANDONE – Nell’ambito degli eventi programmati dall’associazione Mosso Piceno odv La Bottega della Fotografia, mercoledì 13 dicembre, sarà ospite la docente Emanuela Amadio per una lezione sulla “lettura della fotografia”. Una serata dedicata al metodo e al modo in cui un’immagine va letta e va interpretata. Emanuela Amadio, docente di fotografia e nuove tecnologie per la valorizzazione del patrimonio culturale, dopo aver gestito il CFC (Centro di Fotografia e Comunicazione), nel 2014 ha fondato Case di Fotografia, una scuola di fotografia specializzata in corsi di formazione per docenti, tecnica, cultura fotografica e autoproduzione per adulti, laboratori didattici di smartphone photography

per scuole primarie e secondarie.

Cofondatrice di hi-Storia, svolge laboratori didattici di fabbricazione digitale per la valorizzazione dei beni culturali nelle scuole italiane e francesi. Collabora con case editrici scolastiche, come Zanichelli e Scuola6, e con enti di formazione accreditati al MIUR. Organizza concorsi e talk sulla fotografia contemporanea.

L’evento, patrocinato dal Comune di Monteprandone, si terrà mercoledì 13 dicembre, a partire dalle ore 21, presso la Nuova Sala Riunioni, in piazza dell’Unità a Centobuchi. L’ingresso è libero.