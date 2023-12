SAN BENEDETTO – Di seguito, nel virgolettato, il testo satirico del nostro lettore Giorgio Camaioni in merito alle criticità che stanno riguardando ospedali e sanità.

” L’Ospedale su ruote – Wheeled Hospital, ecco la soluzione

Se non fosse il più serio degli argomenti, se non fossero volgarità le soluzioni cervellotiche delle basse intellighenzie politiche che pretendono il nuovo ospedale nelle proprie aie di riferimento, ecco la soluzione che accontenterebbe tutti:

L’Ospedale su ruote, Wheeled Hospital, l’ospedale mobile che si sposta al capriccio dei politici. Uno-due mesi qua, tre mesi là, un po’ al mare, un po’ in montagna, un po’ in collina, un po’ lungo la valle del Tronto, un po’ vicino ad Ascoli, un po’ vicino a San Benedetto, un po’ tra Grottammare e Cupra, un po’ “tra Acquaviva e Ripa”…

ISTRUZIONI:

Si contatti AIRSTREAM (il più prestigioso costruttore americano di case mobili, fornitore ufficiale anche della NASA), e gli si commissioni un ceto numero delle loro argentee caravan bombate multiasse (ma a 2 piani) adibibili a reparti ospedalieri. Agili e attrezzatissimi rimorchi spaziali su gomma agganciabili tra loro, facilmente trasportabili ovunque con motrici idonee, perfettamente coibentati, autonomi dal punto di vista energetico, belli esteticamente e già personalizzati col nome del reparto (Chirurgia, Pediatria, Ortopedia, Pronto Soccorso…). Garantiti 20 anni. Perfetti per un ospedale che si rispetti. In un anno potrebbero consegnarne 100. [AIRSTREAM Inc. / Jackson Center, Ohio 45334-0629, fax 937-596-7939 support@airstream.com]

Ah, ci saranno tangenti da pagare, qualcuno da ungere, ovvio, più altre cosucce che non dico, ma in Regione sanno. Ma niente di complicato, pure le nostre sgangherate BCC sanno destreggiarsi in certe mission: tutto legalmente irregolare, ooh yes!

Immaginatevi la praticità, l’efficienza, la soddisfazione dei cittadini che – ZAC – potranno trovarsi il nuovo ospedale sotto casa come fosse un Circo Togni arrivato per gli spettacoli coi pagliacci e le bestie feroci, che starà qualche settimana e poi se ne andrà dove l’attenderanno comodi altri malati… ma poi torna… ah, che bello!