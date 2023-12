SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Prosegue al teatro Concordia di San Benedetto la rassegna “Domenica in famiglia”, un cartellone di tre rappresentazioni dedicate ai più piccoli e realizzato dal comune e dall’ AMAT, con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Marche e con il sostegno di BIM Tronto.

L’appuntamento di domenica 10 dicembre, alle ore 16,30, sarà con Circo Ribolle in “Ci vuole un fiore. Le canzoni di Gianni Rodari“.

Cantate da Alessio Lega, con le musiche di Sergio Endrigo e Virgilio Savona, arrangiate da Rocco Marchi e portate in scena da Lega e Marchi con Maurizio Muzzi, Maria Grazia Fiore, Simona Baldeschi, Giusi Salvia, Soledad Flemma, Giuseppe Scavone, per la regia di Michelangelo Ricci, le canzoni di Gianni Rodari furono portate al successo da un celebre disco di Sergio Endrigo del 1974 e, dal 2020, anno del centenario della nascita dell’autore, vengono riproposte dal vivo in uno spettacolo per tutte le età che è un viaggio poetico e musicale nella fantasia di Rodari fra favole, filastrocche, bolle di sapone, musica dal vivo, giochi, gag e nonsensi creativi. Un viaggio nel geniale mondo di Gianni Rodari, un inno divertente e liberatorio alla fantasia che, con i ritornelli ripresi in coro dal pubblico, si trasforma in un inconsueto laboratorio interattivo di poesia targato Circo Ribolle.

Il prossimo e ultimo appuntamento della rassegna sarà domenica 25 febbraio alle ore 16,30 con Atlantide della compagnia La Baracca-Testoni Ragazzi e Cada Die Teatro.

I biglietti (posto unico numerato 8 euro, ridotto fino a 14 anni 4 euro) sono in vendita alla biglietteria del teatro Concordia aperta il pomeriggio di spettacolo dalle 15.30, nelle biglietterie del circuito AMAT/Vivaticket e online su vivaticket.com

Per informazioni: Biglietteria del Teatro Concordia ( tel. 0735/588246, solo negli orari di apertura), ufficio Cultura del Comune di San Benedetto, tel. 0735/794438 – 0735/794587, www.comunesbt.it; AMAT ad Ancona, tel. 071/2072439, www.amatmarche.net.