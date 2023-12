SAN BENEDETTO – In occasione delle vacanze natalizie, l’ufficio anagrafe ha organizzato per giovedì 28 dicembre un “open-day” dedicato al rilascio della carta d’identità elettronica ai minorenni.

Dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 gli uffici del secondo piano di viale De Gasperi saranno a disposizione delle famiglie che devono dotare i propri figli del documento di identità. In questo modo, si potrà evitare di chiedere permessi a scuola visto che, come noto, durante le feste le lezioni sono sospese.

Per prenotazioni chiamare il numero 0735 – 794799.

Si ricorda che, per il rilascio della carta di identità ad un minore, è indispensabile la presenza dei genitori o di chi ne fa le veci. Nel caso un genitore non possa essere presente, il minore potrà essere accompagnato da un solo genitore che dovrà presentare la richiesta e l’assenso all’espatrio dell’altro genitore non presente.