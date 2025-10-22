L’Open Day Gelarte – G Arredi è aperto a tutti gli operatori del mondo food, in particolare a gelatieri, pasticceri, ristoratori e baristi, ma anche a chi desidera scoprire le ultime novità e tecnologie del settore.

Durante le due giornate sarà possibile assistere a dimostrazioni dal vivo, degustare prodotti e confrontarsi direttamente con i maestri e i tecnici delle aziende partner.

Info e prenotazioni: 0735 714016 – www.gelarte.it

Lunedì 18 novembre, la prima giornata dell’evento, sarà dedicata al gelato artigianale e alla pasticceria fredda con il maestro Mattia Mainardi (Comprital), responsabile Athenaeum e applicazione prodotti.

Con la sua esperienza internazionale e la passione per la ricerca sensoriale, Mainardi accompagnerà i partecipanti in un viaggio tra ingredienti innovativi, abbinamenti creativi e nuove tecniche di produzione.

Seguirà l’intervento di Domenico Chiummento (Irinox), che illustrerà come ottimizzare la produttività in laboratorio grazie agli innovativi sistemi di abbattimento e conservazione firmati Irinox.

Martedì 19 novembre si punterà l’attenzione sul settore horeca, con il partner Lainox, che presenterà le potenzialità dei forni Oracle e Naboo, ideali per la preparazione di aperitivi e piatti veloci.

A seguire, l’azienda Breskui racconterà la propria realtà e introdurrà le novità della stagione invernale: dalle miscele per caffetteria alle cioccolate calde, tisane e infusi.

Durante la giornata sarà possibile degustare in anteprima le specialità firmate Breskui, per scoprire sapori, profumi e combinazioni perfette per l’inverno.

Un appuntamento imperdibile per chi vuole innovare la propria attività e trarre ispirazione da aziende che fanno della qualità, della tecnologia e della passione il proprio punto di forza.