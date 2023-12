FERMO – Il questore di Fermo ha emesso due fogli di via obbligatori, dal comune di porto Sant’Elpidio, a due fratelli di origine campana, per anni quattro.

La coppia infatti e’ risultata gravata da numerosissimi precedenti penali per molteplici truffe ad esercizi commerciali in tutta italia soprattutto con la tecnica del cambio resto.

Frequenti sono stati i casi in cui, operando in coppia, carpivano la fiducia del personale addetto alla cassa degli esercizi commerciali riuscendo a farsi consegnare, a titolo di resto, somme di gran lunga eccedenti l’importo versato per l’acquisto di prodotti o consumazioni dal valore irrisorio.

Ad attirare l’attenzione degli operatori e’ stata la circostanza che la coppia di fratelli viaggiava su un’autovettura di piccola cilindrata, intestata ad una persona estranea ai fatti, che era segnalata su un portale in uso alle forze dell’ordine, denominato “interceptor”, come mezzo utilizzato da soggetti dediti appunto alle truffe.

Una volta fermati nel comune di porto Sant’Elpidio, i germani non sapevano spiegare i motivi della loro presenza in quel territorio, di qui i sospetti degli operatori della volante della questura di fermo. di modo che non sono sfuggiti al loro occhio attento.

Giova precisare infatti che la vettura era stata monitorata per molto tempo dal sistema di telecamere del portale “interceptor” dal quale era emerso che, nel corso della stessa mattinata, il veicolo era stato ripreso in altri comuni del circondario.

Tale elemento e’ risultato assolutamente indicativo del fatto che la coppia stesse, con tutta probabilita’, osservando con cura alcuni esercizi commerciali dove colpire con l’ormai collaudata tecnica, considerando anche che, solo pochi giorni fa, avevano truffato un esercizio di un paese del maceratese a pochi chilometri di

distanza.

Sono in corso da parte degli uffici investigaviti della questura ulteriori approfondimenti per accertare la responsabilita’ della coppia in ulteriori truffe in altri paesi dell’entroterra fermano, attuate con le modalita’ descritte.

Il provvedimento irrogato e’ destinato a coloro che, per tenore di vita, si debbano considerare, sulla base di elementi di fatto, che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, quando, con il loro atteggiamento, siano considerati pericolosi per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dai luoghi di

residenza, senza plausibile motivo.

Con questa misura, i due fratelli non potranno più fare ritorno nel territorio comunale di porto Sant’Elpidio per quattro anni, salvo autorizzazione del questore.

La misura massima si e’ resa necessaria perche’ la coppia e’ risultata gia’ gravata da altri provvedimenti analoghi emessi da altrettanti questori distribuiti su tutto il territorio della penisola.

