SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Con l’illuminazione di arancione dei tre siti di San Benedetto del Tronto è entrata nel vivo la campagna Orange the World promossa dal Soroptimist club di Ascoli Piceno, per celebrare la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L’iniziativa “Accendiamo la città contro la violenza di genere” prevede l’illuminazione di arancione di sei monumenti ed edifici che si accenderanno sia ad Ascoli che San Benedetto, dal 24 novembre al 10 dicembre. A San Benedetto si sono svolte ieri le cerimonie simboliche di accensione dei tre siti scelti, la caserma dei Carabinieri di viale dello Sport, il Monumento al Pescatore ed il Teatro Concordia. Il primo sito a acceso a San Benedetto è stata la Caserma dei Carabinieri. “E’ significativo – ha dichiarato la Presidente Romina Pica – che la nostra campagna sia partita proprio da questa Caserma, dove lo scorso mese di maggio abbiamo inaugurato l’aula di ascolto protetto per le donne vittime di violenza, voluta e realizzata dal Soroptimist di Ascoli Piceno nell’ambito del progetto “Una Stanza tutta per sé” grazie al protocollo d’intesa con il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri”. Alle cerimonie di accensione dei siti hanno preso parte la presidente Romina Pica con una rappresentanza del club, il Sindaco Antonio Spazzafumo, il capitano Francesco Tessitore a capo della Stazione dei Carabinieri di San Benedetto e Loriana Di Giacinti in rappresentanza del locale Commissariato della Polizia di Stato. “Ringrazio tutte le autorità presenti che sostenendo la nostra iniziativa – ha sottolineato la Presidente Romina Pica – hanno dato un segnale forte di presenza e di attenzione al problema della violenza che va affrontato con azioni sinergiche delle Istituzioni e delle Forze dell’Ordine”. La campagna Orange the World prosegue ad Ascoli con l’illuminazione – a partire da oggi 25 novembre – della sede della Questura, della sede del Comando Provinciale dei Carabinieri, della torre del Palazzo dei Capitani e della Loggia dei Mercanti in Piazza del Popolo.