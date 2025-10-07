SAN BENEDETTO – Dopo l’emozione e il grande successo della giornata del 21 settembre al Giardino Nuttate de Lune di San Benedetto del Tronto – dove migliaia di coperte realizzate a mano hanno trasformato un luogo simbolo della città in un grande abbraccio collettivo – il progetto Viva Vittoria San Benedetto del Tronto prosegue il suo cammino e si prepara a raggiungere nuovi luoghi della provincia di Ascoli Piceno.

Dietro la giornata di San Benedetto del Tronto c’è stato un lungo lavoro di preparazione: da gennaio, centinaia di volontarie hanno donato tempo, creatività e manualità per intrecciare punti, quadrati e relazioni. Accanto a loro, tanti uomini – mariti, figli, compagni, amici e alleati – hanno sostenuto e affiancato questo impegno. È nato così un vero e proprio mosaico di umanità che ha dato vita a un’opera relazionale condivisa.

Da oltre 15 anni la Cooperativa Sociale On the Road lavora per costruire una società capace di diventare rete e casa, che sappia rispondere prontamente alla richiesta di cambiamento che viene dal basso, affinché si agisca con lucidità per contrastare un fenomeno che coinvolge una donna su tre tra i 16 e i 70 anni. L’adesione al progetto Viva Vittoria, nato a Brescia nel 2015 e oggi attivo in molte città italiane ed europee, nasce proprio da questa visione: la lotta alla violenza di genere è una responsabilità collettiva che si costruisce, giorno dopo giorno, attraverso gesti concreti e partecipazione attiva.

Dopo San Benedetto del Tronto, dove il 21 settembre 2025 sono state consegnate quasi 400 coperte e raccolti più di 8000 euro, Viva Vittoria continuerà a intrecciare fili e relazioni anche in altri comuni della provincia ascolana. La prossima tappa sarà domenica 19 ottobre 2025, dalle ore 9:00 alle 19:00, presso la Scalinata di Via Borgo Garibaldi a Castignano (AP): qui le coperte colorate ricopriranno la scalinata, creando un’installazione artistica collettiva e una nuova occasione per dire insieme NO alla violenza sulle donne.

Durante la giornata sarà possibile sostenere i Centri Antiviolenza, la Casa Rifugio e la Casa Emergenza gestiti dalla Cooperativa On the Road attraverso una donazione che permetterà di portare a casa una delle coperte realizzate a mano.

L’invito è aperto a tutta la cittadinanza, alle associazioni e alle istituzioni del territorio. Perché solo insieme possiamo continuare a tessere una rete che diventi davvero casa e rifugio per tutte.