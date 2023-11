GROTTAMMARE – Modifiche temporanee alla viabilità, domenica 26 novembre, per permettere lo svolgimento di eventi sportivi sul Lungomare, Run Donne in Rosa e Half Marathon Pietro Mennea Gold.

Le disposizioni emanate dal Comando della polizia locale (ordinanza nr. 160/2023) vietano sia il transito e la sosta sul Lungomare della Repubblica e sul Lungomare De Gasperi, in ambo i sensi di marcia, sia la circolazione di pedoni e velocipedi sul tratto ciclopedonale da piazza Kursaal al confine territoriale comunale nord. I divieti sono validi dalle ore 7 alle ore 13.

I divieti prevedono una serie di deviazioni del traffico. Nello specifico:

in via Laureati, il traffico proveniente da via Roma con direzione nord-sud;

in viale Crucioli, il traffico proveniente da via Laureati con direzione ovest-est;

in via XX Settembre, il traffico proveniente da via Leopardi;

in via Pola, il traffico proveniente da via Garibaldi con direzione ovest-est;

in via Leonardo Da Vinci, il traffico proveniente da via Ballestra con direzione ovest-est;

in via Modigliani, il traffico proveniente da via Pertini con direzione ovest-est;

in via Marche, il traffico proveniente da via Ponza;

in via Lombardia e in via Lazio, il traffico proveniente da via Marche con direzione ovest-est;

in via Ponza, il traffico proveniente da via Alighieri con direzione ovest-est.