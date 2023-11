SAN BENEDETTO – Il Comune di San Benedetto ha aderito alla campagna “Orange the World – Accendiamo la città contro la violenza di genere”, promossa dal Soroptimist club di Ascoli Piceno in occasione del mese in cui si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’ONU per il 25 novembre.

Da venerdì 24 novembre a domenica 10 dicembre, il Monumento al Pescatore e il Cinema Teatro “Concordia” si illumineranno di arancione insieme alla locale caserma dell’Arma dei Carabinieri, per sensibilizzare il pubblico su un tema tristemente attuale nella cronaca italiana come di molti altri Paesi nel mondo.

Si ricorda che, oltre al 1522, il numero della help line contro violenza e stalking istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, come parte di una campagna lanciata lo scorso 8 marzo e per far fronte a tutte le situazioni di violenza, sul territorio della Provincia di Ascoli Piceno sono attivi diversi punti di ascolto e servizi di pronto intervento a sostegno di tutte le persone vittime di atti di violenza.

SERVIZI SOCIALI Comune di San Benedetto → 0735 794250

CONSULTORIO FAMILIARE San Benedetto → 0735 7937425

CONSIGLIERA DI PARITÀ Provincia di Ascoli Piceno → paola.petrucci@provincia.ap.it

C.P.O. ORDINE DEGLI AVVOCATI di Ascoli Piceno → cpoap@ordineavvocatiascolipiceno.it

CENTRO ANTIVIOLENZA PROVINCIALE “DONNA CON TE” → 800 021 314

CASA IRENE delle Suore Oblate al S.S. Redentore → 351 8906099

SPORTELLO GIUSTIZIA DONNA → 375 7436775

CROCE ROSSA ITALIANA TI SENTE → 350 0029603

COMMISSARIATO DI POLIZIA 24h → 0735 59071

C.G.I.L. Sezione di San Benedetto → 346 4970931

C.I.S.L. Sezione di San Benedetto → 0735 581934

CENTRO PER L’IMPIEGO → 0735 7667254.