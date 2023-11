A cura di Walter Del Gatto

COCO: 6,5 Buona la sua partita, prende due gol su mischie dove nulla può fare, sul pareggio compie un miracolo prima ma poi subisce su ribattuta, preciso nelle uscite e nella posizione.

PAGLIARI: 6,5 Oramai su di lui possiamo fare pieno affidamento, bene sia in fase offensiva che nelle fasi di difesa, si rende pericoloso con un paio di incursioni che costringono l’arbitro ad estrarre il giallo.

SBARDELLA: 6,5 Nonostante i due goal che sembrano tanti il centrale difensivo risulta sempre attento e diligente, purtroppo nulla può sui rimpalli in area.

SIRRI: 6,5 Bisognava stare attenti alle fasi aeree del gioco dove il Chieti faceva del colpo di testa la sua forza, con lui possiamo dormire sonni tranquilli.

ZOBOLETTI: 6 Nell’occasione del primo goal si fa trovare impreparato per il resto disputa una buona partita in fase difensiva, alcuni appoggi sono risultati imprecisi.

ARRIGONI: 6,5 Oggi lui era l’osservato speciale da parte dei centrocampisti avversari che nel primo tempo lo marcano stretto per bloccare le fonti di gioco dei rossoblù, bravo a trovare le posizioni giuste per liberarsi.

BARBERINI: 6 Meriterebbe un voto più alto se non fosse per quella pazzia in cui rimedia il cartellino rosso dove invece di liberarsi subito della palla tenta un inutile azione personale per finire a commettere il fallo.

CARDONI: 5,5 Dopo la partita di domenica scorsa ci aspettavamo maggiore intraprendenza da parte dell’esterno rossoblù, un ottima rovesciata impegna il portiere neroverde ma poi risulta poco incisivo.

ALESSANDRO: 6,5 Non fa una grande partita in fase offensiva ma dai sui piedi spesso sono partite le azioni migliori, dovrebbe attaccare maggiormente la profondità ma poi si ritrova a fare il trequartista puro.

SCIMIA: 7 Un motore che per tutta la partita gira a ritmi alti fino ad uscire per crampi, attacca, difende, inserimenti intelligenti in ogni fase della partita con recuperi difensivi che meritano il plauso.

TOMASSINI: 6,5 Oggi più che fare l’attaccante si è trovato costretto a fare la lotta greco-romana, spesso vincendo tanti duelli, insomma va premiato per il suo encomiabile sacrificio.

PAOLINI: 6 Entrato in una fase sporca della partita dove di gioco ce n’era poco, riuscire poi in 10 la partita con la palla a terra non era assolutamente facile.

PIETROPAOLO: 6 Si dà un gran da fare, ci mette tutta la sua caparbietà ma non riesce a trovare alcun spunto importante, d’altronde in inferiorità numerica c’era solo da stringere i denti.

PEZZOLA: S.V.

LAURO: 6,5 Anche oggi un plauso al nostro mister che fa tutto in modo impeccabile, inverte i ruoli tra Arrigoni e Barberini nel primo tempo per far saltare le marcature avversarie e arretra Alessandro per non dare i medesimi riferimenti alla difesa avversaria e tutto ciò dà buoni risultati, peccato subire due gol in mischia dove bisogna migliorare l’attenzione.

ARBITRO: 4 Ha fatto venire il voltastomaco a tutti quanti, prima non concede il rigore su un fallo evidentissimo su Alessandro poi lo concede su un tocco di mano subito dopo, spesso lascia correre su falli plateali ai danni dei rossoblù così come qualche posizione di offside che solo la terna ha visto, espelle ben due giocatori rossoblù per inezie mentre sorvola su dei falli molto più rilevanti da parte del difensore del Chieti già ammonito. Alla fine espelle il mister Lauro, e altri due componenti della panchina esausti da una direzione a dir poco vergognosa.