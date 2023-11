Sette anni fa il terremoto del Centro Italia: una ferita ancora aperta

Il 24 agosto 2016 la terra tremò portandosi via trecento vite. Dimenticarsi degli ultimi adesso, è l'errore più grande che si possa fare. La premier Meloni: "Ricostruire non è solo un dovere morale delle istituzioni, ma anche un volano importante per l'economia"

di Antonio Di Salvatore