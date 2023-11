Ecco una nuova puntata di “Punto. E a capo”.

L’ospite di questa sera è Nicola Baiocchi, membro del direttivo del neonato comitato “Nuova Provincia Ascoli-San Benedetto.

Visto l’andamento demografico della popolazione e la logistica del territorio, abbiamo analizzato le possibilità concrete che ci sono per realizzare una doppia provincia anche nel Piceno, come già è accaduto in altre realtà italiane.

A dialogare con Baiocchi il direttore di Riviera Oggi Nazzareno Perotti.

Segui la puntata.