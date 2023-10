ROMA – Il commissario alla riparazione e ricostruzione del sisma del 2016, Guido Castelli, ha partecipato a un incontro pubblico a San Pellegrino di Norcia, per fare il punto della ricostruzione della frazione gravemente danneggiata dalle scosse del 24 agosto e 30 ottobre di sette anni fa. Castelli esordisce: “La ricostruzione dell’Italia centrale colpita dal sisma del 2016 deve avvenire con ‘metodo sinodale’: ovvero ‘camminando insieme’ anche per costruire le attività di riparazione economica e sociale del territorio. Continua Castelli: “Proprio nella ricorrenza del 26 ottobre, ho avuto l’occasione e la fortuna di poter presentare a Papa Francesco il grande sforzo che stiamo compiendo per ridare futuro alle comunità ferite dal terremoto di sette anni fa. Un’opportunità benedetta per chi come me, e con me, ha l’onore e l’onere di questo grande servizio politico, nel senso più nobile del termine”.

Il commissario Castelli, è stato ricevuto in udienza privata in Vaticano da Sua Santità Papa Francesco, il 26 ottobre e “Nell’incontro con il Santo Padre” prosegue il commissario “ho avuto modo anche di raccontare le difficoltà delle comunità che, dopo la tragedia di sette anni fa, hanno dovuto recuperare energie e speranza per vincere la tentazione dell’abbandono dei luoghi feriti e della vita stessa. Un cambio di passo è avvenuto, credo, e ho voluto comunicare le esperienze di questi mesi a Papa Francesco, che mi ha regalato attenzione e partecipazione da condividere con tutti coloro che abitano e lavorano nel cratere. Castelli conclude: “Ricostruendo proteggiamo l’ambiente e, favorendo la possibilità che l’uomo resti o torni ad abitare nel cratere, onoriamo i principi di un’autentica ecologia umana. Non a caso l’esperienza della Struttura Commissariale Sisma 2016 è stata selezionata tra quelle che verranno illustrate nel corso della prossima Cop28 di Dubai, alla quale Papa Francesco mi ha espresso l’intenzione di presenziare“.

Condividere problemi potrebbe essere la soluzione della ricostruzione, quindi il metodo del camminare insieme (sinodale) è quello ideale per raggiungere l’obiettivo di avere tutti i progetti pronti per la prossima primavera.