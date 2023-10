MONTEPRANDONE – Duecento giorni dopo riapre il Colle Gioioso. Avevamo lasciato il palas a inizio aprile: HC battuto dalla Tecnocem San Lazzaro, ma comunque salvo con una giornata d’anticipo. Era la A2. Adesso, dopo la riforma dei campionati, è la Serie A Bronze (girone C).

Monteprandone riparte ambizioso. “L’obiettivo? Speriamo in un campionato al vertice” – ha detto in settimana il presidente Roberto Romandini. Più prudente il riconfermato coach Andrea Vultaggio: “Vorremmo soffrire meno dell’anno scorso”. Per riuscirci la società blu ha fatto ricorso anche al mercato. Quattro i rinforzi arrivati in estate: i terzini argentini Antonio Cocco (classe 2003) e Sebastian Grandi Selgas (1996), l’ala sinistra Filippo Romussi (2003) e il terzino e pivot Christian Cuzz (2000). Una partenza, di rilievo: il centrale classe 2006 Wasim Khouaja è volato in Serie A Silver, al Campus Italia.

Dunque, si ricomincia. Sabato 21 ottobre alle 18.30, al Colle Gioioso, c’è Pescara. L’HC ritrova gli abruzzesi dopo il Memorial Daniele Iadarola, disputato proprio a Monteprandone il mese scorso, e il recentissimo torneo di Chieti. Doppia vittoria blu, ma Vultaggio non si fida: – “Le amichevoli estive non sono indicative. Quando contano i 2 punti è tutta un’altra storia. Rispettiamo i nostri avversari, hanno un buon mix di giovani e profili di esperienza. Dovremo fare molta attenzione”.

Per la prima al Colle Gioioso, al solito ingresso gratuito. Arbitra la coppia Ramoul-Rinaldi.

Di seguito la prima giornata del girone C, in programma sabato.

Chieti-Gaeta ore 18

Monteprandone-Pescara ore 18.30

Noci-Altamura ore 19

Team Mascalucia-Il Giovinetto ore 19.30