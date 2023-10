SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tornano in Italia i poeti Willem van Toorn e Ineke Holzhaus, tra le voci più rappresentative della poesia olandese contemporanea, con due appuntamenti a San Benedetto del Tronto e a Martinsicuro, organizzati dalla Di Felice Edizioni, la casa editrice che ha pubblicato in Italia le loro opere più recenti, tradotte da Patrizia Filia.

Dopo essere stati premiati in Abruzzo nel 2020 al Premio Oreste Pelagatti e al Premio Città di Martinsicuro, domani, venerdì 13 ottobre, alle ore 17,30, i due poeti saranno ospiti presso il punto Einaudi, in via XX Settembre 45, a San Benedetto. Questo incontro è organizzato con la collaborazione di Antonio Liturri, responsabile del Punto Einaudi, e dell’associazione culturale Rinascenza di Annalisa Frontalini. Interverranno Antonio Liturri, Annalisa Frontalini, presidente dell’associazione Rinascenza, e l’editrice Valeria Di Felice, che modererà l’incontro.

Sabato 14 ottobre, invece, sempre alle ore 17,30, l’appuntamento con i due poeti è presso la sala consiliare del comune di Martinsicuro, che ha patrocinato l’evento, con la collaborazione della consigliera delegata alla cultura, Giuseppina Camaioni, e della consigliera delegata alla biblioteca, Valentina Coccia, che parteciperà all’incontro insieme al presidente dell’Istituto internazionale del Teatro del Mediterraneo, Leandro Di Donato e all’editrice Valeria Di Felice, che modererà anche questo appuntamento. Le letture saranno affidate all’attrice della Compagnia dei Merli Bianchi, Laura Margherita Di Marco.