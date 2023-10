SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In occasione dei festeggiamenti per la festa del patrono, il Museo del Mare organizza un tour guidato gratuito e inclusivo che porterà i visitatori a conoscere le radici più antiche della città accompagnati da una guida turistica abilitata. L’incontro è previsto per sabato 14 alle ore 16,00 con partenza dalla torre dei Gualtieri e prosecuzione presso la chiesa di San Benedetto Martire per poi visitare la Villa Marittima del I secolo a. C. e la Pinacoteca del Mare. Il tour si concluderà con la visita al quartiere della Marina e alla storica Via Laberinto. Sarà disponibile il servizio di interpretariato LIS. La prenotazione è obbligatoria al numero 353 4109069.