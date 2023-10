SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo Commissariato di Polizia di San Benedetto al Porto, Siulp: «Bel segnale delle istituzioni per la cittadinanza della Riviera, nel contempo si lavori per il potenziamento organico mediante l’elevazione a livello dirigenziale». Segue la nota del Segretario Generale Siulp Ascoli Benedetto Fanesi:

«Il Siulp ha appreso favorevolmente la comunicazione ufficiale della ricezione del verbale di consegna da parte del Comandante della Capitaneria di Porto al Prefetto De Rogatis e al Questore Simonelli del terreno demaniale in zona porto di San Benedetto, individuato per la costruzione del nuovo Commissario di Polizia.

Decisamente un bel segnale delle istituzioni, che ringraziamo per l’interlocuzione continua con i sindacati di Polizia sulla tematica, sia nei confronti della cittadinanza della riviera che avranno in futuro dei locali più decorosi dove essere accolti sia per il benessere degli stessi Poliziotti.

Inoltre una mossa strategica per il raggiungimento di nuovi standard di sicurezza della riviera dal punto di vista logistico che operativo e un’opportunità per puntare una volta per tutte al tanto auspicato potenziamento dell’organico del Comm.to, richiesto incessantemente dal Siulp, ritenuto inadeguato al momento rispetto alle esigenze di sicurezza del territorio. Lo afferma in una nota il Segretario Generale Siulp fanesi Benedetto.

È un’occasione imperdibile inoltre per pianificare un’azione sinergica da parte di tutti gli attori politici e istituzionali, per conseguire il fondamentale obiettivo di elevare a livello dirigenziale il Comm.to, il che consentirebbe un aumento di organico considerevole e strutturato, indispensabile per incentivare la sicurezza del territorio, migliorare l’efficienza dei servizi offerti ai cittadini e per dare dignità lavorativa agli stessi poliziotti.

Investire sulla sicurezza, come espresso anche dal Ministro Piantedosi durante un suo intervento, tesi che pertanto condividiamo e sosteniamo, non rappresenta un costo del sistema immunitario ma la precondizione imprescindibile per il corretto e prospero sviluppo sociale politico ed economico dei territori del nostro paese e della comunità europea».