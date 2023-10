MONTEPRANDONE – Il Comune di Monteprandone, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale “La Casa di Asterione”, per il terzo anno consecutivo, organizza un corso di teatro gratuito riservato a giovani e adulti.

L’incontro di presentazione dell’iniziativa si terrà martedì 17 ottobre, alle ore 21, presso l’Auditorium Centro Pacetti in via San Giacomo 107 a Centobuchi di Monteprandone.

Il corso è rivolto a principianti e appassionati che vogliono esplorare e approfondire il mondo della recitazione teatrale calcando un vero palcoscenico. Si svilupperà la capacità di ascolto tramite il lavoro sul ritmo e la musicalità, partendo dal respiro e dalla voce.

Sarà un lavoro su se stessi e per loro stessi che li metterà in relazione con i loro compagni di avventura attraverso l’improvvisazione, i giochi teatrali, il training fisico. La relazione con l’altro è l’aspetto fondante del percorso formativo proposto, il quale prevedrà, in ultima istanza, la messa in scena di una rappresentazione finale.

Le lezioni saranno tenute dall’attore e formatore teatrale Marco Santamaria diplomato all’Accademia Teatrale Galante Garrone di Bologna. La partecipazione è gratuita, età minima richiesta 14 anni. Per informazioni e iscrizioni 3280823256; email: lacasadiasterione@libero.it.