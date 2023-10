SAN BENEDETTO – In occasione della Festa del Patrono, il Comando di Polizia Municipale ha emesso una serie di ordinanze che modificano la viabilità cittadina.

Da lunedì 9 ottobre fino al lunedì 16 ottobre, la ZTL nel vecchio incasato sarà sospesa in occasione delle celebrazioni religiose per permettere ai fedeli di raggiungere con facilità l’abbazia di San Benedetto Martire.

La sospensione avverrà nelle seguenti occasioni:

– lunedì 9 ottobre, dalle 20:30 alle 21:30;

– martedì 10 ottobre, dalle 20:30 alle 22;

– mercoledì 11 ottobre, dalle 20:30 alle 22;

– giovedì 12 ottobre, dalle 19 alle 22.

Inoltre la ZTL sarà sospesa anche dalle 19 di venerdì 13 alle 07 di lunedì 16 ottobre, periodo nel quale si svolgeranno i festeggiamenti nel vecchio incasato.

In occasione del passaggio della Solenne Processione, venerdì 13 ottobre, dalle 15:45, sarà interrotto il transito veicolare lungo tutto il percorso dell’evento (via Pizzi, via Gramsci, viale Moretti, via XX settembre, piazza Battisti, via Fileni, via Voltattorni, piazza Sacconi, via Rossini, via Muto e piazza Piacentini).

Dalle 8 di lunedì 9 ottobre alle 18 di lunedì 16 ottobre transito e sosta saranno vietati in piazza Piacentini. Il divieto sarà esteso nei giorni dei festeggiamenti civili, 13, 14 e 15 ottobre, dalle 15 alle 2, anche in via Voltattorni, piazza Sacconi, via Rossini, via del Consolato.

Nello stesso periodo, in piazza Dante e via Impastato, insisterà il divieto di sosta a esclusione dei mezzi autorizzati mentre 9 posti auto saranno riservati a persone con disabilità.

Per chi deve necessariamente avvicinarsi alla zona della festa con l’auto, si consiglia di raggiungere le aree di parcheggio individuate in via Impastato (sotto la scuola “Marchegiani”), in via Gemito e via dei Fenici (zona cimitero).