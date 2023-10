San Benedetto, al via i Campionati italiani a squadre di calcio da tavolo

L'evento si terrà presso il Palazzetto "B. Speca" il 9 e il 10 aprile. 52 i club partecipanti, provenienti da tutta Italia: 14 in Serie A, 14 in Serie B e 24 in Serie C, suddivisi in due gironi da 12 compagini ciascuno

di Valerio Fagioli