SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sicurezza nel Piceno: il bilancio della settimana di attività della Polizia di Stato dal 25 settembre al 1 ottobre 2023. Segue la nota:

«Bilancio conclusivo dell’attività svolta nella provincia di Ascoli Piceno dalla Polizia di Stato nella settimana compresa tra il 25 settembre ed il 1 ottobre: sono stati effettuati nr. 31 posti di controllo, nel corso dei quali sono stati controllati nr. 390 veicoli e nr. 673 persone.

Continua l’impegno da parte della Polizia di Stato per tutelare la popolazione locale e quella turistica, con controlli sulle maggiori arterie stradali e nelle due località principali di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, con particolare attenzione al fine settimana, quando la c.d. “movida molesta” obbliga ad una più energica presenza sul territorio. Nel capoluogo ascolano sono stati effettuati nr. 16 posti di controllo ed identificate nr. 286 persone. I veicoli controllati sono stati nr. 102, ed è stato elevato nr. 1 verbali al C.d.S.. Gli interventi della Volante sono stati nr. 25. Una persona è stata denunciata per maltrattamenti in famiglia. Sono stati inoltre effettuati nr. 28 controlli a persone sottoposte ad misure alternative alla detenzione carceraria.

Sulla costa sono stati effettuati dal Commissariato di P.S. di San Benedetto del Tronto nr. 19 posti di controllo, che hanno prodotto i seguenti risultati: nr. 138 veicoli e nr. 219 persone identificate, nr. 4 sanzioni ed un veicolo sequestrato per violazione al C.d.S.. Una persona è stata tratta in arresto a San Benedetto del Tronto per spaccio di sostanza stupefacente, mentre altri 2 sono stati i denunciati a piede libero per reati contro la persona ed il patrimonio.

La Sezione Polizia Stradale di Ascoli Piceno ha effettuato nr. 24 soccorsi stradali e nr. 15 posti di controllo con l’identificazione di nr. 168 persone ed il controllo di nr. 150 veicoli. In occasione della citata attività ha proceduto al ritiro di nr. 4 carte di circolazione, al sequestro di nr. 4 veicoli ed alla contestazione di nr. 112 contravvenzioni al C.d.S.

Il Posto di Polizia Ferroviaria di San Benedetto del Tronto, nell’ambito dell’attività di prevenzione finalizzata ad incrementare i livelli di sicurezza ordinaria e i dispositivi di controllo programmati nella settimana passata, ha impiegato nr. 13 pattuglie che hanno identificato complessivamente nr. 307 persone, di cui nr. 29 cittadini extracomunitari. Nell’ambito dell’attività denominata “Rail Safe Day” gli operatori della PolFer hanno prestato particolare attenzione agli impropri ed anomali comportamenti in ambito ferroviario, tra cui, l’attraversamento dei binari, la salita e discesa dai convogli in movimento, l’indebita presenza sulla linea ferroviaria, il superamento della linea gialla in stazione e l’attraversamento dei passaggi al livello chiusi. In data 30 settembre il Posto di Polizia è intervenuto sul luogo dell’investimento ferroviario, con esito mortale, all’interno dello scalo ferroviario di Porto d’Ascoli. La linea ferroviaria è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia alle ore 12.30 alle successive ore 15.00 per consentire l’espletamento delle necessarie operazioni di polizia giudiziaria.

La Sezione Operativa di Sicurezza Cibernetica ha recepito nr. 7 denunce per altrettante condotte illecite inerenti le proprie competenze. Nello specifico nr. 1 per “vishing”, nr. 1 per “spoofing”, nr. 2 denunce per clonazione di carta di credito, nr. 1 per sostituzione di persona, nr. 1 per truffa su piattaforme di e-commerce ed una per “smishing”».