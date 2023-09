SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Già polverizzati in poco più di 24 ore dall’inizio della prevendita i biglietti della Curva Nord per Samb-Fano, gara in programma domenica al Riviera delle Palme.

Dopo l’esordio casalingo contro il Tivoli, con 6030 spettatori, è atteso dunque un altro pienone di pubblico, che colorerà l’atmosfera di rossoblu e farà tremare il “Sambodromo”.

Qui tutte le info sui tagliandi ancora disponibili e acquistabili nei vari punti vendita.