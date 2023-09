SAN BENEDETTO DEL TRONTO – U.S. Sambenedettese comunica che dalle ore 10.00 di lunedì 25 settembre 2023 è attiva la prevendita biglietti per Samb-Alma Juventus Fano 1906, match valido per la quarta giornata del campionato Serie D (girone F) ed in programma domenica 1 ottobre (ore 15.00) allo stadio Riviera delle Palme

I tagliandi saranno acquistabili in prevendita sul circuito Vivaticket, per il settore ospiti il servizio sarà attivo fino alle ore 19.00 di sabato 30 settembre ed il botteghino ospiti il giorno della gara resterà chiuso.

Le richieste di accrediti FIGC, CONI, AIA e disabili dovranno pervenire all’indirizzo email biglietteria@ussambenedettese.it entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 29 settembre: unica eccezione per i tesserati AIA di San Benedetto del Tronto, che dovranno fare richiesta direttamente alla propria sezione.

Le richieste di accrediti stampa dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 29 settembre all’indirizzo ufficiostampa@ussambenedettese.it rispettando le seguenti modalità:

TV/WEB TV

2 giornalisti + 1 operatore (indicando nome, cognome, data e luogo di nascita, copia tessera ODG);

TESTATE CARTACEE

2 giornalisti + 1 fotografo (indicando nome, cognome, data e luogo di nascita, copia tessera ODG);

TESTATE ONLINE

2 giornalisti + 1 fotografo o 1 operatore (indicando nome, cognome, data e luogo di nascita, copia tessera ODG);

FOTOGRAFI TESTATE / AGENZIE

1 accredito per testata/agenzia (indicando nome, cognome, data e luogo di nascita, copia tessera ODG).

Le richieste vanno inviate su carta intestata della testata o nel corpo del testo di una mail aziendale e devono riportare tutti i dati richiesti. Le richieste inviate senza i requisiti indicati non verranno prese in considerazione. Non verranno accettate richieste difformi a quanto sopra indicato e non saranno rilasciati accrediti stampa stagionali ai non possessori di tessera ODG. Eventuali praticanti dovranno provvedere a inviare richiesta, entro le 48 ore precedenti alla gara, completa di dichiarazione del direttore responsabile e di un documento di identità (resta inteso che le testate che abbiano già richiesto il numero massimo di accrediti consentiti non potranno usufruire di ulteriori pass per praticanti o per altri giornalisti).

L’Ufficio Stampa chiede la massima collaborazione e disponibilità a tutti gli operatori dell’informazione (giornalisti, operatori televisivi, tecnici audio-video, fotografi, ecc…) affinché la documentazione richiesta sia completa. L’Ufficio Stampa ribadisce che l’accesso allo stadio sarà consentito solo agli addetti ai lavori, regolarmente accreditati e inviati per prestare servizio. I fotografi avranno accesso solo al terreno di gioco per tutta la durata della gara e non sarà consentito loro l’accesso in tribuna durante lo svolgimento del match.

Durante lo svolgimento della gara non sarà consentito effettuare dirette radio e video a mezzo web, nemmeno con telecamere non rivolte verso il terreno di gioco. Per poter accedere a questo servizio si rimanda alle modalità acquisizione degli specifici diritti diramato con comunicato stampa ufficiale LND. L’assegnazione della postazione per ogni singolo giornalista sarà insindacabilmente decisa dall’Ufficio Stampa.

Le richieste di accrediti per club/osservatori saranno prese in considerazione fino ad esaurimento dei posti disponibili ed unicamente se pervenute su carta intestata della società all’indirizzo biglietteria@ussambenedettese.it con indicazione del ruolo/posizione ricoperto all’interno della società stessa e complete dei dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita, allegando il documento di identità). Verrà rilasciato numero 1 accredito per società di Serie A, Serie B, Serie C e Serie D (sempre secondo disponibilità).

PREZZI BIGLIETTI (PREVENDITA INCLUSA)

CURVA NORD

Intero € 10,00

Ridotto €7,50 *

Under 12 €1,50

TRIBUNA EST MARE

Intero €15,00

Ridotto €10,00 *

Under 12 €1,50

TRIBUNA CENTRALE

Intero €25,00

Ridotto €15,00 *

Under 12 €1,50

CURVA SUD OSPITI

Intero €10,00

Under 12 €1,50

*Ridotto: Over 65, Donna, Under 18

La biglietteria nord sarà aperta il giorno della gara solo per i tifosi locali, ma con orari ridotti (un’ora e mezza prima dell’inizio della gara e fino alla fine del primo tempo) e con un prezzo maggiorato di € 2,00 su ogni tipologia di biglietto ad eccezione dell’Under 12 che rimane sempre a € 1,50.

PUNTI VENDITA VIVATICKET

Planetwin365 – via Roma

via Roma, 102/104/106 San Benedetto del Tronto

Tabaccheria Mare

via del Mare, 224 San Benedetto del Tronto

Tabaccheria Segnali di Fumo

via Leopardi, 4 San Benedetto del Tronto

21 Point

via Piemonte, 107 San Benedetto del Tronto

Tabaccheria L’Isola del Tesoro

via Gabrielli, 114 San Benedetto del Tronto (Porto d’Ascoli)

Tabaccheria Amarcord

via Ponchielli, 13 San Benedetto del Tronto (Porto d’Ascoli)

Planetwin365 – via Sauro

via Nazario Sauro, 6/4 San Benedetto del Tronto (Porto d’Ascoli)

Tabaccheria Marchionni

Via Ischia, 193/195 Grottammare

Bar Tabacchi Angel

via Galilei, 1 Grottammare

Tabaccheria Nonno Lele

Piazza Carducci, 10 Grottammare

Tabaccheria Ricevitoria Marinucci Paolo

Corso Vittorio Emanuele, 80 Cupra Marittima

Amadeus Dischi

via Verdi, 14 Porto San Giorgio

Planet Win 365 Porto S.Elpidio

via Camillo Benso Conte di Cavour, 158/A-158/B Porto S.Elpidio

Gold Bet Monteprandone

Via A. De Gasperi, 97/99 Centobuchi

Bar Palmarino

viale de Gaspari, 303 Centobuchi

Tabaccheria Fortunella

via Colombo, 23 Stella di Monsampolo

Lo Spaccio di Rigo (Punto Snai)

via Salaria, 120 Colli del Tronto

Manhattan Lounge Cafè

via Salaria, 8/A Spinetoli

Tabaccheria Gandelli

Corso Serpente Aureo, 34 Offida

Gold Bet Martinsicuro

via Aldo Moro, 114-116 Martinsicuro

Punto Snai Martinsicuro

via Cristoforo Colombo, 18 Martinsicuro

Erre Disco Effe

S.S. 16, 74 Alba Adriatica

Punto Snai Tortoreto

via SS. Adriatica, 23/A Tortoreto