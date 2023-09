GROTTAMMARE – È tutto pronto per la realizzazione della sala mensa nella sede centrale dell’IC “Giacomo Leopardi”. La SUAP (Stazione unica appaltante) di Fermo ha comunicato agli uffici comunali la conclusione dell’iter di affidamento delle opere all’impresa Edilquaranta srl di Marano di Napoli. Il progetto da realizzare approvato in via definitiva nel giugno scorso contiene interventi del valore complessivo di 720mila euro.

Quello della mensa scolastica in via Toscanini è uno dei primi progetti rivolti alle risorse del PNRR promossi dal Comune di Grottammare. Lo studio di fattibilità era stato presentato a finanziamento a febbraio 2022 e aveva ottenuto nel giugno successivo l’assegnazione dei fondi per l’intero importo. A fronte del ribasso offerto dall’impresa esecutrice, il valore contrattuale dell’affidamento è stabilito in 516.170,07 euro.

L’immobile ospita la sede principale dell’Istituto comprensivo “Giacomo Leopardi”. La sua realizzazione risale al 1964. Per quanto riguarda gli ambienti accessori, è dotato di una palestra, ma non di una sala mensa. Il refettorio verrà realizzato nell’area sottostante la palestra che si trova sul lato ovest dell’edificio principale.

Al di sotto della quota della palestra, infatti, è presente un’area di risulta occupata in parte dalle strutture di fondazione della palestra stessa; attualmente, lo spazio è utilizzato come parcheggio interno.

Lo studio prevede una capienza di 140 posti, all’interno di una superficie di 362 mq, articolati tenendo conto che il servizio prevede la sola refezione in quanto i pasti saranno preparati in altra cucina centralizzata.

La struttura portante dell’edificio sarà interamente in legno e si svilupperà su un unico livello, con copertura piana e ampie pareti vetrate rivolte verso il fabbricato scolastico. Sarà realizzato un cappotto termico per garantire maggiori livelli prestazionali per quanto riguarda il consumo energetico. Alta efficienza anche per l’illuminazione, che sarà tutta a led.

L’investimento trova copertura nelle risorse per potenziare l’offerta dei servizi di istruzione, dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense” nell’ambito del programma europeo Next Generation Eu. I lavori dovranno concludersi entro il 2026.

“La scuola del futuro è un luogo che deve garantire determinati requisiti di accoglienza e di qualità – sostiene l’assessore ai Lavori pubblici, Manolo Olivieri – In un’ottica di estensione del tempo pieno, potenziare l’offerta dei nostri servizi scolastici dotando il plesso di via Toscanini di un refettorio è il passo avanti necessario per una scuola di nuova generazione che possa stare al passo con gli standard europei”.