FERMO/ ASCOLI PICENO – Anaao Assomed, unitamente alle altre organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria, ha firmato con la direzione della AST 4 di Fermo e AST 5 di Ascoli Piceno gli accordi integrativi aziendali che hanno chiuso le pendenze arretrate, normative e stipendiali, dell’azienda fino al 31 dicembre 2022.

Secondo l’intersindacale “tale risultato apre la porta a una nuova ridefinizione con l’azienda di ruoli e di corresponsione economica dal 1 gennaio 2023 della dirigenza sanitaria, finalizzata soprattutto a valorizzare le professionalità che hanno operato e continuano a farlo in una situazione di disagio dovuta alla carenza di personale e al recupero delle prestazioni non fornite in epoca covid, in un clima di maggiore serenità”.

Il ristoro economico previsto in circa 7 milioni di euro per i medici in servizio a Fermo e circa 7,5 milioni per quelli in servizio ad Ascoli Piceno permette alla dirigenza di sanare le pendenze arretrate dovute e di avere una seppur minima gratificazione economica che incentivi a continuare ad operare all’interno del servizio sanitario nazionale e a difenderlo.

I rappresentanti delle sigle sindacali si sono espressi così: “La felice conclusione della trattativa va ascritta alla positiva collaborazione instauratasi con i rispettivi direttori generali e direttori amministrativi delle due AST Gilberto Gentili, Alberto Carelli, Paola D’Eugenio e Nicoletta Natalini e alla capacità di interlocuzione sindacale dei segretari aziendali che hanno partecipato alla trattativa”.