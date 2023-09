AGL Aste Immobiliari è l’azienda leader in Italia nel settore delle aste immobiliari.

Ecco le parole del responsabile di Marche e Abruzzo, Marco Lupi: “Grazie al nostro team di esperti potrai ottenere un ottimo investimento al mare o acquistare la casa dei tuoi sogni in totale sicurezza e risparmiando almeno il 50% rispetto al mercato libero. Se sei alla ricerca di un immobile o di un ottimo investimento ti informo che gestiamo in esclusiva anche gli immobili che provengono dallo Stato e dal clero. Un occasione davvero unica e che non costa assolutamente niente valutare insieme”.

Un team di esperti sarà a vostra disposizione per mansioni di consulenza e supporto, con l’unico obiettivo di trasformare i vostri sogni in realtà.

La sede di AGL Aste Immobiliari si trova in Viale dei Mutilati e Invalidi del Lavoro, 108, negli uffici adiacenti al centro commerciale di Città delle Stelle ad Ascoli Piceno.