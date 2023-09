Di Ascenza Mancini

ASCOLI PICENO – Si è svolta ieri presso la sede della Comunità Montana di Ascoli Piceno la conferenza stampa in cui è stato presentato il progetto, unico nelle Marche, su don Lorenzo Milani ideato e pensato dalla presidente dell’Associazione “Il portico di Padre Brown” e vaticanista Pina Traini. Oltre alla vaticanista, erano presenti il sindaco d’Arquata del Tronto, Michele Franchi, il preside dell’IC del Tronto e Valfluvione, Sergio Spurio e il presidente della comunità montana di Ascoli Piceno, Amici Giuseppe. “Don Milani comincia a far capire ai ragazzi che incontra che ciò che rende veramente libero l’uomo è la cultura e la conoscenza e così loro cominciano a seguirlo e lui li farà entrare dentro il percorso della conoscenza. Il fatto che papa Francesco, nel 2017, sia andato sulla sua tomba è significativo” ha detto la Traini presentando la figura di questo sacerdote. “Non ho mai rinunciato al mio essere cattolico. Io dicevo questo è il Vangelo perché ispira la mia vita e questa è la Costituzione, summa dei diritti e doveri. Forse ho amato i miei bambini più di Dio ma Lui saprà perdonarmi” ha continuato la vaticanista riportando le parole di don Milani. “Mi sono detta è giusto che le persone lo conoscano e mi sono messa sulle tracce degli ultimi testimoni. Ho più volte telefonato a Barbiana ma non rispondeva nessuno. Alla fine sono riuscita a contattarli ma mi avevano detto che non era possibile per loro venire qui a ricordare don Milani per i molti impegni. Quando ho nominato i bambini montanari terremotati della nostra zona, hanno subito accettato”. Tale evento, volto e finalizzato a celebrare i cento anni dalla nascita di don Milani, sarà realizzato in collaborazione con gli enti locali e vedrà l’intitolazione della nuova scuola di Venarotta proprio alla figura del priore di Barbiana. “La nostra scuola tiene al territorio. Una scuola di montagna come la scuola di Barbiana. Vogliamo vivere ciò che Barbiana rappresenta oggi. Abbiamo fatto nostri i valori e gli insegnamenti di don Milani perché anche da un punto di vista didattico sono attuali come la didattica collaborativa e laboratoriale che noi attueremo anche nel nostro istituto. Realizzeremo aule tematiche, laboratori dove gli studenti si sposteranno per andare nelle aule” sono state le parole del preside Sergio Spurio riguardo la realizzazione di tale progetto.

Il programma dell’evento prevede:

–Lunedì 11 settembre 2023: la visita a Barbiana da parte di un gruppo di docenti dell’IC del Tronto e Valfluvione,

–Domenica 8 ottobre 2023: proiezione del film su don Milani- Venarotta

– Lunedì 9 ottobre 2023: A partire dalle ore 9:00 incontro con gli studenti dell’ Istituto ”La figura di don. Milani proposta agli studenti”-Agostino Burberi(Presidente della fondazione Don Milani, uno dei primi tre bambini che incontrarono don. Milani a Barbiana)

Ore 12:00: Intitolazione a don Lorenzo Milani della nuova scuola di Venarotta alla presenza delle autorità civili e militari e di Agostino Burberi, presidente della Fondazione Don Milani

17:00: Incontro/ testimonianza aperto a docenti genitori e cittadinanza con la partecipazione del presidente della Fondazione Don Milani, Agostino Burberi- Ascoli Piceno -Sala della Ragione (Palazzo dei Capitani).

–Giovedì 23 novembre 2023: incontro con l’autore Eraldo Affinati, autore del libro” L’uomo del futuro” sui vari Don Milani che ha trovato in giro per il mondo- Ascoli Piceno- Sala della Vittoria (Pinacoteca civica)