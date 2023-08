SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La prima partita ufficiale della stagione sarà subito ricca di carica emotiva e agonistica.

U.S. Sambenedettese-Atletico Ascoli (primo turno di Coppa Italia Serie D) si giocherà domenica 3 settembre al Riviera delle Palme.

I bianconeri hanno infatti superato il Fossombrone per 1-0 nel turno preliminare, mister Pirozzi si è detto soddisfatto oltre che per il risultato, anche per la crescita dei suoi ragazzi in termini di condizione atletica e di gioco espresso.

Da tenere d’occhio gli ex Porto d’Ascoli D’Alessandro e Clerici, oltre a Traini autore del gol partita.

In casa Samb nel frattempo, cresce l’entusiasmo dopo il bagno di folla per la presentazione ufficiale, con gli abbonamenti che viaggiano ormai verso quota 1400.

Mister Lauro, dopo il buon test contro il Gubbio che ha dato ottime indicazioni, continua a lavorare per sciogliere gli ultimi ballottaggi in vista del primo match ufficiale di domenica.