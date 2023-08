GROTTAMMARE – Nella giornata di martedì 22 agosto abbiamo trascorso del tempo con due turisti di Milano. Ci avevano contattato per segnalare l’evidente situazione di trascuratezza in cui versava Zona Ascolani col proposito di sentire riecheggiare la propria voce [QUI il nostro precedente articolo].

Oggi ci hanno contattato nuovamente perché ci tenevano a farci sapere di aver notato dei cambiamenti che potrebbero rappresentare il primo passo da fare. Ci hanno riferito di aver visto addetti pulire la zona e un vigile che dirigeva il traffico nei pressi dell’attraversamento pedonale verso il mare.

Bisogna ricordare che tutte le segnalazioni non hanno per obiettivo una critica fine a se stessa, sterile od offensiva e lesiva dell’immagine della nostra cittadina. Il proposito principale è quello di evidenziare le criticità, proponendo comunicazioni costruttive e comprensive per poter migliorare. Prendere atto d’essere ascoltati è un primo passo avanti per sviluppare davvero tutte le potenzialità di Grottammare.

Il cambiamento si opera tutti quanti insieme e il punto di partenza è sempre, in ogni ambito, quello di riconoscere la presenza dei problemi che ci sono, altrimenti si resta fermi. Il buon esempio, poi, dev’essere dato non solo dall’amministrazione, ma anche dai cittadini.