PORTO D’ASCOLI – La PicenAmbiente, ha effettuato un immediato sopraluogo nel pomeriggio stesso. Il giorno successivo, di intesa con il Presidente del Comitato di Quartiere Piunti, è intervenuta per avviare il complesso e lungo intervento straordinario di rimozione dell’enorme quantità di fango riversato.

Infatti si era concordato con il Comitato di Quartiere due step necessari per il completo ripristino della vasta zona:

1. Un primo intervento d’urgenza per la rimozione del fango dai marciapiedi per renderli fruibili ai cittadini e un primo passaggio di rimozione del fango dalle strade, con l’utilizzo di uno spazzolone con bobcat e successiva rifinitura della spazzatrice. Il Comitato di quartiere si era impegnato a non far parcheggiare le auto nelle vie interessate, come ha effettuato in tutta la zona.

Per una dimenticanza, solo una zona di parcheggio non è stata oggetto di questo primo intervento, subito ripulita, però, al successivo intervento.

2. Un secondo intervento straordinario e concordato da effettuare entro fine mese con un più accurata pulizia del residuo attraverso una operazione di lavaggio dalle strade dei residui ancora presente.

Dunque già dopo un giorno, in data 9 agosto la PicenAmbiente è intervenuta su tutta la zona interessata ad effettuare il primo urgente passaggio di pulizia ripristinando immediatamente la fruibilità dei luoghi , ricevendo tra l’altro apprezzamento da parte dei residenti e del Comitato di Quartiere, per la tempestività dell’intervento eseguito.

Pertanto, come concordato con il Comitato di Quartiere, la PicenAmbiente Spa comunica che la prossima settimana (28 agosto-1 settembre) si effettuerà il secondo intervento programmato con il lavaggio delle strade ancora interessate, previa apposizione graduale di divieti di sosta nelle vie necessarie.

Già nella giornata di giovedì 24 agosto sono stati apposti i cartelli di divieto di sosta per consentire il primo intervento di lavaggio programmato per martedì 29 agosto prossimo e a seguire nei giorni successivi per le vie che necessitano degli interventi.

Si confida ancora una volta nella massima collaborazione dei cittadini e del comitato di quartiere a rispettare i divieti di sosta, in modo da consentire la migliore e più efficace riuscita del lavoro di pulizia.